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15:43, 30 июня 2024Мир

Путин встретится с Эрдоганом и Си Цзиньпином на саммите ШОС

Президент РФ Путин встретится с лидерами Китая и Турции на саммите ШОС в Астане

Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин может встретиться с лидерами Китая и Турции в Астане. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Российский президент примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 3-4 июля. На саммит также прибудет лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Скорая встреча глав России и Турции анонсировалась не раз, об этом заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О встрече в Астане упоминал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Председатель КНР Си Цзиньпин тоже примет участие в саммите в рамках международного турне.

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«С 2 по 6 июля председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в 24-м заседании Совета глав стран — членов ШОС в Астане, посетит с государственным визитом Республику Казахстан», — заявили в МИД Китая.

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      Антонина Черташ
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