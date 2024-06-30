Путин встретится с Эрдоганом и Си Цзиньпином на саммите ШОС

Президент РФ Путин встретится с лидерами Китая и Турции на саммите ШОС в Астане

Президент РФ Владимир Путин может встретиться с лидерами Китая и Турции в Астане. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Российский президент примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 3-4 июля. На саммит также прибудет лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Скорая встреча глав России и Турции анонсировалась не раз, об этом заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О встрече в Астане упоминал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Председатель КНР Си Цзиньпин тоже примет участие в саммите в рамках международного турне.

«С 2 по 6 июля председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в 24-м заседании Совета глав стран — членов ШОС в Астане, посетит с государственным визитом Республику Казахстан», — заявили в МИД Китая.