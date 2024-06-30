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11:37, 30 июня 2024Мир

Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС в Астане

Фото: Xie Huanchi / Globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в рамках международного турне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Китая.

«С 2 по 6 июля председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в 24-м заседании Совета глав стран — членов ШОС в Астане, посетит с государственным визитом Республику Казахстан», — заявили в министерстве.

Вслед за этим, как уточнили в министерстве, председатель КНР отправится в Таджикистан.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Астане на полях саммита ШОС. Глава МИД Турции также заявил, что страна ждет российского лидера с визитом. По его словам, поездка Путина в республику может быть обсуждена в ходе предстоящей встречи глав государств.

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      Алевтина Запольская
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