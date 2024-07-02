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13:16, 2 июля 2024Силовые структуры

В ЛНР отдали под суд двух мужчин за похищение подростка

СК направил в суд дело двух жителей ЛНР, избивших и похитивших подростка

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следователи направили в суд уголовное дело двух жителей Луганской народной республики (ЛНР), обвиняемых в похищении подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Завершено расследование дела, возбужденного по статье 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору с применения насилия и оружия»). Фигуранты дела находятся под стражей.

По данным следствия, пьяные жители Луганска в феврале спровоцировали конфликт с подростком и избили его. Несовершеннолетний попытался сбежать от них, но мужчины его догнали, связали и закинули в багажник. Прохожий случайно услышал крики о помощи и освободил подростка.

В настоящее время Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает дело двух разведчиков ВС России о похищении жительницы ЛНР. Старший лейтенант Айдын Жамидулов и рядовой Алексей Дорожкин 13 января 2023 года распивали спиртные напитки в луганском кафе, а затем устроили расправу над 23-летней Валентиной Давроновой.

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      Любовь Ширижик
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