Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:50, 2 июля 2024Россия

В России анонсировали создание института «настоящих военкоров»

Сладков: Минобороны РФ создаст институт «настоящих военкоров»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Министерство обороны России создаст институт «настоящих военкоров», специалисты которого будут устроены в редакционно-издательский центр при ведомстве. Соответствующий анонс сделал военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что речь идет о новых лицах в профессии, а не об известных корреспондентах. Также планируется отправить лейтенантов для работы на телевидении в качестве экспертов.

«То, что происходит в военной прессе это здорово!!! Но не надо забывать, мы живем не во времена коммунистических идей, в капитализме. И материалы военкоров должны помогать «Красной Звезде» зарабатывать деньги! Они должны сами стать заездами!» — написал Сладков.

Ранее военный фотокорреспондент NEWS.ru погиб в результате атаки ВСУ в зоне СВО. Все произошло в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда журналист планировал сделать репортаж. Корреспондент погиб при атаке украинских дронов. Информацию о случившемся подтвердили его коллеги на месте и оперативные службы.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили в розыск организатора отряда «Погоня». Он воевал на стороне ВСУ и вызывал Лукашенко на дуэль

      Южная Корея возобновила стрельбу у границы с КНДР

      Бывший сотрудник ЦРУ предупредил о новом союзе против США

      Россиянка побывала в США и раскрыла истинное отношение американцев к русским

      Мошенники изобрели новую легенду для обмана россиян

      Провал партии Макрона на выборах вызвал тревогу на Украине

      На позициях ВСУ нашли блокнот с записями испаноговорящего наемника

      Украине предрекли экономическую ловушку

      Венесуэла возобновит прямые переговоры с США

      Заявления Медведева по саммиту вызвали негодование в Швейцарии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше