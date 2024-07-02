В России анонсировали создание института «настоящих военкоров»

Сладков: Минобороны РФ создаст институт «настоящих военкоров»

Министерство обороны России создаст институт «настоящих военкоров», специалисты которого будут устроены в редакционно-издательский центр при ведомстве. Соответствующий анонс сделал военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что речь идет о новых лицах в профессии, а не об известных корреспондентах. Также планируется отправить лейтенантов для работы на телевидении в качестве экспертов.

«То, что происходит в военной прессе это здорово!!! Но не надо забывать, мы живем не во времена коммунистических идей, в капитализме. И материалы военкоров должны помогать «Красной Звезде» зарабатывать деньги! Они должны сами стать заездами!» — написал Сладков.

Ранее военный фотокорреспондент NEWS.ru погиб в результате атаки ВСУ в зоне СВО. Все произошло в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда журналист планировал сделать репортаж. Корреспондент погиб при атаке украинских дронов. Информацию о случившемся подтвердили его коллеги на месте и оперативные службы.