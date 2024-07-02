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16:49, 2 июля 2024Россия

В России назвали проходным мероприятием предстоящий саммит НАТО

Политолог Кошкин назвал предстоящий саммит НАТО проходным мероприятием

Фото: Yves Herman / Reuters

Предстоящий саммит НАТО, который состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля, станет проходным мероприятием. Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин, сообщают во вторник, 2 июля, «Известия».

«Я не думаю, что что-то будет принципиальное принято — допустим, вступление Украины или Грузии в НАТО. Хотя они будут говорить о неких кардинальных действиях. Это можно назвать проходным мероприятием. Не вижу основ для того, чтобы оно стало знаковым», — сказал он.

Ранее авторы статьи американской организации Council on Foreign Relations (CFR, Совет по международным отношениям) выступили с заявлением, что повестку дня на предстоящем июльском саммите НАТО в Вашингтоне формирует президент России Владимир Путин и его политика. CFR также отмечает, что вместе с тем на саммите вряд ли будет удовлетворен запрос Украины на членство в альянсе.

Июльский саммит НАТО будет посвящен 75-летию со дня подписания Североатлантического договора. На встрече обсудят возможность создания «моста в НАТО» для Украины, а также обсудят вопросы военной и финансовой поддержки Киева.

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      Игорь Дмитров
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