В США назвали Путина определяющим повестку саммита НАТО

CFR: Путин формирует повестку июльского саммита НАТО в Вашингтоне

Президент России Владимир Путин и его политика формируют повестку дня на предстоящем июльском саммите НАТО в Вашингтоне. С таким заявлением выступили авторы статьи американской организации Council on Foreign Relations (CFR, Совет по международным отношениям).

«Все темы, адресованные Украине и республиканцам в США, предназначены и для Путина, но он является особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита», — говорится в материале.

CFR также отмечает, что вместе с тем на саммите вряд ли будет удовлетворен запрос Украины на членство в альянсе.

Ранее стало известно, что Белый дом официально пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, проходящий в Вашингтоне с 9 по 11 июля.