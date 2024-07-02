В России сенатора заподозрили в изнасиловании после оздоровительного массажа на яхте

«112»: курского сенатора после плавания на яхте заподозрили в изнасиловании

Сенатора от Курской области Александра Брыксина заподозрили в изнасиловании после того, как он вместе с любовницей-массажисткой отдохнул на яхте. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, мужчина и сотрудница салона в Ленинградской области были знакомы. Российский чиновник сделал там заказ на оздоровительную VIP-услугу после операции, которая включала в себя массаж в воде. Сенатор также оплатил проживание в гостинице для своего мастера.

Как пишет издание Baza в Telegram-канале, Брыксин снял номер в отеле «Меркурий» в Москве. Массажистка приехала в столицу и пошла с чиновником отметить ее приезд. Затем сенатор предложил женщине покататься на его яхте. Они поплыли по каналу имени Москвы в сторону Химок. Брыксин во время водной прогулки настойчиво приставал к массажистке. Последняя рассказала мужу, что сексуальный контакт с чиновником случился против ее воли.

Позже мужчина оплатил услуги массажа, и девушка вернулась домой. Как утверждает «112», узнавший об измене супруг отправился в полицию и заявил, что сенатор из Курска надругался над его возлюбленной. В то же время, по данным издания, девушка на допросе объявила, что все произошло по обоюдному согласию. Было ли на самом деле изнасилование или нет, начали выяснять следователи.

Ранее сообщалось, что глава района в Омской области избил подчиненного до сотрясения мозга.