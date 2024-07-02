В России снизился размер выданных кредитов наличными

ОКБ: средний размер выданных кредитов наличными в РФ упал до 203 тысяч рублей

По итогам мая средний размер выданных кредитов наличными в России сократился на два процента в сравнении с апрельским показателем и составил 203 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Для сравнения, в апреле 2024 года показатель находился на уровне в 207 тысяч рублей. Таким образом, за последний месяц весны средний размер выданных кредитов наличными в России снизился на 4 тысячи рублей, уточнили эксперты.

Что касается суммарного объема одобренных наличных займов, то он сократился на 10 процентов в годовом выражении. В количественном выражении показатель снизился на один процент. В целом в мае российские банки выдали гражданам 3,04 миллиона кредитов наличными на общую сумму в 618,16 миллиарда рублей (в апреле — 2,92 миллиона займов на 604,34 миллиарда), резюмировали аналитики.

Ранее в Центробанке (ЦБ) сообщили о подорожании некоторых видов кредитов в России с осени 2024 года. Так, с 1 сентября руководство регулятора повысит надбавки по займам с невысокой долговой нагрузкой и низким уровнем предельной стоимости кредитов (ПСК). Подобное решение в ЦБ объяснили ускоряющимся ростом задолженности населения по необеспеченным потребительским кредитам.