В России заявили о безопасности одного вида чая

НСЗПП: заявления об опасности чая в пирамидках могут сделать его недоступным

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) призвал не запрещать продавать в России чай в пакетиках-пирамидках. Заявления об опасности такого продукта могут сказаться на финансовом состоянии производителей и доступности этого продукта для граждан, предупредил глава организации Павел Шапкин, его цитирует газета «Ведомости».

Причиной обращения НСЗПП в Госдуму, Минздрав и Росздравнадзор стали призывы ограничить продажу чая в пирамидках. В конце июня преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов со ссылкой на исследования ученых университета McGilla (Канада) заявил, что в пакетиках-пирамидках может содержаться пластик, опасный для организма и способный привести к развитию рака. Заваривание такого пакетика высвобождает около 11,6 миллиарда частиц микропластика, что в разы больше, чем для других продуктов. В результате вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко изучить влияние этого продукта на здоровье потребителей.

Шапкин заявил, что ученые проводили сомнительные тесты — пакетики намеренно рвали и заваривали. Кроме того, авторы не опубликовали методику подсчета частиц микропластика, на что обратили внимание и в Чайной ассоциации Канады.

По данным НСЗПП, доля чая в пирамидках в рознице составляет всего пять в натуральном и семь процентов в денежном выражении. При этом исследования, которое бы однозначно доказало вред чая в пирамидках, до сих пор не представлено, а значит, не стоит говорить о его вероятном запрете, предупредил зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. Однако компании могут заранее уменьшить выпуск этого продукта — на случай, если опасность все же подтвердится.

Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что темпы роста цен на чай в России будет не выше общей инфляции.Стоимость чая в магазинах зависит от многих факторов, включая цены на сырье, доставку, затраты на расфасовку и упаковку. При этом резкий рост цен на чай на прилавках маловероятен, так как это привело бы к снижению потребления, что невыгодно производителям и продавцам, объяснил эксперт.