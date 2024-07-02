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14:04, 2 июля 2024Россия

В российском городе главврача больницы уволили после скандала с Lexus

В Новоуральске главврача больницы уволили после жалоб сотни сотрудников

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Новоуральске главврача больницы Гарика Хачатряна уволили после скандала с Lexus и жалоб сотни сотрудников, пишет Telegram-канал «Ural Mash».

По данным канала, до переезда в Свердловскую область Хачатрян жил в Подмосковье, где был судим за кражу дубленки и незаконные премии самому себе. Кроме того, несколько лет назад он сбил на своем Lexus мотоциклиста. Эта же машина оказалась в центре скандала уже в Новоуральске — машину, со слов сотрудников больницы, Хачатрян начал обслуживать за счет медорганизации.

«Lexus он пригнал из Москвы, он даже с московскими номерами, и поставил на баланс медсанчасти, то есть полностью обслуживание техническое. Он тут в аварию попадал — ремонтировал за счет медсанчасти, плюс бензин (...) Он шофера на него [Lexus] посадил, шоферу зарплату платит», — рассказала каналу бывшая заведующая клинической лабораторией Наталья.

Помимо этого, сотрудники жаловались на организацию работы медицинской организации — в частности, на закупки по завышенной стоимости и аварийное состояние зданий. Так, со слов работников, в одной из поликлиник год назад начался капремонт, который должны были завершить к концу 2023 года, но так и не сделали из-за бюрократических ошибок.

1 июля 2024 года Гарик Хачатрян был освобожден от занимаемой должности.

Ранее хирург из Костромы Антон Казанцев обвинил коллег в «геноциде русских». По его словам, работавшие в больнице специалисты уехали в Москву из-за низких зарплат, а на смену им пришли только окончившие учебу студенты-иностранцы, которые «своими попытками оперировать людей стали делать их инвалидами и просто убивать». Затем Казанцев уволился и заявил о травле после его слов о проблемах в медучреждении.

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      Елена Торубарова
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