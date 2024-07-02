В российском городе хаски напал на ребенка на самокате и попал на видео

В Новосибирске хаски напал на ребенка на самокате

В Новосибирске хаски напал на шестилетнего мальчика на самокате. Инцидент попал на видео, ролик публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден момент, когда мальчик проезжал по тротуару на самокате, а собака набросилась на него и начала кусать. Пес повалил ребенка и протащил его из стороны в сторону по асфальту несколько раз, пока его не оттащили очевидцы.

По данным канала, мальчику потребовалась медицинская помощь — у него диагностировали множественные укусы и царапины. Выясняется, где в момент инцидента находился владелец собаки.

Ранее в Башкирии собака растерзала двухлетнего ребенка, спасти его не удалось. Животное находилось на привязи в момент, когда девочка подошла к нему.