Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:08, 2 июля 2024Россия

В российском городе хаски напал на ребенка на самокате и попал на видео

В Новосибирске хаски напал на ребенка на самокате

В Новосибирске хаски напал на шестилетнего мальчика на самокате. Инцидент попал на видео, ролик публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден момент, когда мальчик проезжал по тротуару на самокате, а собака набросилась на него и начала кусать. Пес повалил ребенка и протащил его из стороны в сторону по асфальту несколько раз, пока его не оттащили очевидцы.

По данным канала, мальчику потребовалась медицинская помощь — у него диагностировали множественные укусы и царапины. Выясняется, где в момент инцидента находился владелец собаки.

Ранее в Башкирии собака растерзала двухлетнего ребенка, спасти его не удалось. Животное находилось на привязи в момент, когда девочка подошла к нему.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан приехал в Киев обсудить мир на Украине. Какое условие прекращения огня он назвал?

      Россиянина приговорили к пожизненному сроку за расправу над двумя сестрами

      В ДНР назвали процент подконтрольной ВСУ территории региона

      Орбан назвал главную тему председательства Венгрии в Совете ЕС

      Губернатор Херсонской области рассказал об атаке ВСУ по населенным пунктам в регионе

      Останки свиньи подбросили под двери российской мечети

      В Москве сменился глава департамента градостроительной политики

      Россиянам дали совет по использованию муки в садоводстве

      Продажи российской нефти за рубеж рекордно выросли

      Обвиняемые в госизмене сыновья российского священника отказались говорить в суде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше