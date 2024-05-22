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07:56, 22 мая 2024Россия

Собака растерзала двухлетнего ребенка в российском регионе

В Башкирии собака растерзала двухлетнего ребенка, врачи не смогли его спасти

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Башкирии собака растерзала двухлетнего ребенка, спасти его не удалось. Об этом сообщило республиканское управление Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.

По информации правоохранителей, собака напала на двухлетнего ребенка 20 мая на территории личного хозяйства. Животное находилось на привязи в момент, когда двухлетняя девочка подошла к нему.

«Мать девочки, услышав крики, отогнала собаку. С полученными телесными повреждениями ребенок был доставлен в больницу, однако, несмотря на оказанную квалифицированную помощь, скончался», — говорится в сообщении СК.

После случившегося ведомства начало проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в городе Игарск Красноярского края стая собак пыталась растерзать одиннадцатилетнюю школьницу. На в сети опубликованных кадрах видно, как к девочке подбегает стая собак. Ребенок падает на снег, кричит и пытается отбиться от животных, но ему это не удается. Видеозапись заканчивается тем, что на помощь пострадавшей приходит мужчина, который разгоняет собак.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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