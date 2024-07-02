Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о проблемах со слухом и варикозе из-за съемок

Ведущая «Давай поженимся!» Сябитова заявила, что теряет слух из-за работы на ТВ

Сваха и ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала о проблемах со здоровьем из-за работы на телевидении. Подробности она раскрыла в интервью изданию Леди Mail.

«Недавно слух стала терять — сказалось длительное присутствие в ухе микрофона. Пошла к врачу, он прописал мне лекарства. Вылечить это уже невозможно, но препараты помогут мне совсем не оглохнуть», — заявила сваха.

Также, по ее словам, из-за многочасовой сидячей работы в студии у нее развился хронический варикоз. Сябитова объяснила, что снимается в программах в компрессионных чулках.

Ранее Сябитова предупредила об ошибке, которая может привести женщину в «армию старых дев». Таковой она посчитала отсутствие инициативы. По словам свахи, женщине в отношениях с противоположным полом нужно действовать самой, а не ждать внимания от мужчины.