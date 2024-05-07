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15:54, 7 мая 2024Интернет и СМИ

Ведущая «Давай поженимся!» предупредила о приводящей в «армию старых дев» ошибке

Ведущая «Давай поженимся!» Сябитова: женщинам нужно проявлять инициативу

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ведущая известного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова раскрыла ошибку женщин, желающих построить удачные отношение с мужчиной. Ее сваха назвала в своем Telegram-канале.

Она написала, что женщины часто ждут инициативы от мужчины, но не проявляют ее сами. «Полагаться на то, что придет прекрасный во всех смыслах мужчина и сделает все сам — глупо и неперспективно. И результат предсказуем. Такая женщина быстро пополняет армию красивых, но одиноких старых дев», — заявила Сябитова.

По мнению ведущей, женщинам стоит строить отношения в более раннем возрасте, так как со временем найти партнера становится сложнее. «Пока девушка молода и красива, ей кажется, что можно прекрасно прожить и одной. Но со временем уходит красота. Строить отношения в 20 куда проще, чем в 35», — заверила сваха.

Ранее Сябитова рассказала, что снималась в «Давай поженимся!» со сломанной ногой. Она получила травму во время работы в проекте «Без страховки».

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      Мария Большакова
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