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14:13, 2 июля 2024Силовые структуры

Воевавшему за Украину французскому наемнику вынесли приговор

В ДНР вынесли заочный приговор воевавшему в составе ВСУ французскому наемнику

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес заочный приговор гражданину Франции Куэста Хьюго Джулиану, воевавшему в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) против Российской армии. Об этом во вторник, 2 июля, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, в 2022 году осужденный решил заработать и добровольно прибыл на территорию Украины, где был зачислен в состав 28-й отдельной механизированной бригады на должность механика-водителя разведывательного отделения. В составе бригады он воевал с июля 2022 года по февраль 2024 года. Француз принимал непосредственное участие в боевых действиях против российских военнослужащих.

Суд заочно приговорил наемника к лишению свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в России возбудили дела в отношении более чем 600 иностранцев за наемничество на стороне ВСУ.

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      Владимир Седов
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