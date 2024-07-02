Врач назвал способ снизить риск инфаркта в жару

Терапевт Лапа: для снижения риска инфаркта в жару нужно не переедать и пить воду

Для снижения риска инфаркта в жару нужно пить достаточно воды и не переедать. Способ избежать проблем со здоровьем при высоких температурах назвала врач-терапевт Людмила Лапа, передает RT.

По словам эксперта, переедание перегружает почки, сердце и сосуды. Она добавила, что людям с высоким риском тромбообразования необходимо принимать антикоагулянты. «Потому что риск тромбообразования высок на солнце, особенно при недостатке воды. Возрастает также риск инсульта и инфаркта», — объяснила Лапа.

Терапевт отметила, что в жару лучше всего пить чистую и теплую воду, так как питье холодной воды может привести к респираторным заболеваниям. Помимо этого, стоит защищаться от солнца с помощью головных уборов, одежды и специальных средств.

Лапа напомнила, что при солнечном ударе начинает кружиться голова и появляется сонливость. «Надо обязательно в этот момент аккуратно присесть на скамейку, а не на корточки, и выпить несколько глотков воды, чтобы попытаться охладиться. Еще лучше если кто-то помашет веером или полотенцем, и уйти в тень», — посоветовала врач.

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