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12:31, 2 июля 2024Интернет и СМИ

Врачи назвали защищающий зрение от опасной болезни продукт

Врачи Малышева и Коновалов: болгарский перец снижает риск развития катаракты

Фото: Kai Pilger / Unsplash

Терапевт Елена Малышева, офтальмолог Михаил Коновалов, а также кардиолог Герман Гандельман заявили, что болгарский перец защищает зрение от опасной болезни. Это полезное свойство продукта врачи назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на сайте канала.

Коновалов рассказал, что витамин С снижает риск развития катаракты. По его словам, у людей с пониженным уровнем витамина С вероятность возникновения этой патологии на 33 процента выше, чем у тех, у кого достаточно этого вещества в организме.

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Малышева объяснила, что при катаракте хрусталик глаза мутнеет. «А это линза, через которую мы смотрим. Естественно, свет не попадает внутрь глаза, и зрение ухудшается», — уточнил Коновалов.

Кроме того, как отметил офтальмолог, от качества сосудов глазного дна, которое обеспечивает достаточное содержание витамина С, зависит здоровье сетчатки глаза. «А сетчатка — это нервная ткань, которая обеспечивает нам зрение», — добавил Коновалов.

По словам Гандельмана, большое количества витамина С содержит болгарский перец. «Первое место по содержанию витамина С — желтый перец, это три суточные нормы в 100 граммах, в красном — две суточные нормы, а в зеленом — одна суточная норма», — сообщил он. По этой причине врачи рекомендовали для защиты зрения включить этот овощ в рацион.

Ранее Малышева и Коновалов назвали три продукта для защиты зрения. В частности, медики заявили, что употребление печени трески снижает риск развития катаракты.

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      Олег Давыдов
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