Всех пострадавших при атаке на Севастополь детей выписали из больниц

Все дети, пострадавшие во время атаки на Севастополь 23 июня, на данный момент выписаны из больниц региона. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram.
При этом все еще остаются в медучреждениях 13 человек — все они совершеннолетние.
Также Развожаев напомнил, что 22 человека были направлены в больницы Москвы — среди них 12 взрослых и 10 детей. «Московские врачи оценивают состояние 2 пациентов как стабильно тяжелое (из них 1 ребенок), 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 5 пациентов в состоянии легкой степени тяжести», — указал глава региона.
Массированная атака произошла днем 23 июня. Всего по Севастополю было выпущено пять ракет ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем с отдыхающими. Жертвами стали 4 человека, еще порядка 150 пострадали.
Севастополь вновь попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером в понедельник, 1 июля. Осколки сбитых силами ПВО над городом ракет упали в Балаклавском районе и прибрежной зоне. Позже стало известно, что никто не пострадал.