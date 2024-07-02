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13:42, 2 июля 2024Россия

Всех пострадавших при атаке на Севастополь детей выписали из больниц

Развожаев: все пострадавшие при атаке на Севастополь дети выписаны из больниц

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Все дети, пострадавшие во время атаки на Севастополь 23 июня, на данный момент выписаны из больниц региона. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram.

При этом все еще остаются в медучреждениях 13 человек — все они совершеннолетние.

Также Развожаев напомнил, что 22 человека были направлены в больницы Москвы — среди них 12 взрослых и 10 детей. «Московские врачи оценивают состояние 2 пациентов как стабильно тяжелое (из них 1 ребенок), 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 5 пациентов в состоянии легкой степени тяжести», — указал глава региона.

Массированная атака произошла днем 23 июня. Всего по Севастополю было выпущено пять ракет ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем с отдыхающими. Жертвами стали 4 человека, еще порядка 150 пострадали.

Севастополь вновь попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером в понедельник, 1 июля. Осколки сбитых силами ПВО над городом ракет упали в Балаклавском районе и прибрежной зоне. Позже стало известно, что никто не пострадал.

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      Анастасия Алимпиева
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