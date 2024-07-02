Встречавшиеся со звездами порно люди поделились опытом

Люди, встречавшиеся со звездами порно, рассказали истории отношений. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Одна из пользовательниц рассказала, что ее бойфренд-порноактер был очень хорош в постели, но совершенно беспомощен в быту.

Тощий невысокий парень с огромным пенисом. Милый, хорош в постели, умный. Но принимал наркотики и был безответственен в плане денег и уборки, так что с ним я будущее строить не стала Downtown_Cat_1173 пользовательница Reddit

Один из комментаторов заявил, что отношения с порнозвездами требуют особого настроя.

Были дни и иногда недели, когда она не работала, тогда было так хорошо! Потом она днями снималась, а я был один. Это работает, если у вас широкие взгляды на жизнь, иначе будет катастрофа. Через несколько месяцев я начал ревновать и увидел, что у нас ничего не получится Quartermastered пользователь Reddit

Еще один мужчина вспомнил, как назначил свидание порноактрисе и был удивлен тем, что дома она ходила без макияжа и вызывающей одежды и не стала заниматься с ним сексом. Во время следующей встречи секс между ними все же случился и очень понравился мужчине.

На следующий день у нее было интервью на радио, и она упомянула наше свидание, что отлично провела время и хочет посмотреть, как будут развиваться отношения. А потом перестала отвечать, сказала, что ей нужна пауза, удалила соцсети. После она снова появилась в соцсетях, удалила откровенные фото и рассказала, что ушла из порно, хочет жить спокойной жизнью DarkOmen597 пользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины вспомнили о самых страшных случаях мести бывших партнеров после расставания. Многие пользователи признались, что экс-партнеры угрожали их жизни и жизни их близких.