Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:02, 2 июля 2024Забота о себе

Встречавшиеся со звездами порно люди поделились опытом

Фото: The Paris Photographer / Unsplash

Люди, встречавшиеся со звездами порно, рассказали истории отношений. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Одна из пользовательниц рассказала, что ее бойфренд-порноактер был очень хорош в постели, но совершенно беспомощен в быту.

Тощий невысокий парень с огромным пенисом. Милый, хорош в постели, умный. Но принимал наркотики и был безответственен в плане денег и уборки, так что с ним я будущее строить не стала

Downtown_Cat_1173пользовательница Reddit

Один из комментаторов заявил, что отношения с порнозвездами требуют особого настроя.

Были дни и иногда недели, когда она не работала, тогда было так хорошо! Потом она днями снималась, а я был один. Это работает, если у вас широкие взгляды на жизнь, иначе будет катастрофа. Через несколько месяцев я начал ревновать и увидел, что у нас ничего не получится

Quartermasteredпользователь Reddit
Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

Еще один мужчина вспомнил, как назначил свидание порноактрисе и был удивлен тем, что дома она ходила без макияжа и вызывающей одежды и не стала заниматься с ним сексом. Во время следующей встречи секс между ними все же случился и очень понравился мужчине.

На следующий день у нее было интервью на радио, и она упомянула наше свидание, что отлично провела время и хочет посмотреть, как будут развиваться отношения. А потом перестала отвечать, сказала, что ей нужна пауза, удалила соцсети. После она снова появилась в соцсетях, удалила откровенные фото и рассказала, что ушла из порно, хочет жить спокойной жизнью

DarkOmen597пользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины вспомнили о самых страшных случаях мести бывших партнеров после расставания. Многие пользователи признались, что экс-партнеры угрожали их жизни и жизни их близких.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      СК просит привлечь к уголовной ответственности председателя московского суда. Сотрудники ФСБ поймали его с поличным

      В Греции рассказали о беспокойстве ЕС из-за потраченных на Украину миллиардов

      Европу обвинили в разжигании конфликта на Украине

      Встречавшиеся со звездами порно люди поделились опытом

      Мужчина отрезал пожилому родственнику гениталии и скрылся

      В российском регионе уничтожили беспилотник

      КНДР заявила об испытании ракеты со сверхзвуковой боеголовкой

      На Украине признали потери при ударе по аэродрому в Миргороде

      Раскрыто содержание законопроекта об охране здоровья человека до рождения

      В Петербурге сильный ветер повалил десятки деревьев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше