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05:00, 2 июля 2024Из жизни

Выдававшего себя за бога индуистского священника обвинили в изнасилованиях прихожанок

В Британии священника, который выдавал себя за бога, обвинили в изнасилованиях

Фото: Godongphoto / Shutterstock / Fotodom

В британском городе Ковентри прихожанки обвинили индуистского священника в изнасилованиях. Об этом пишет The Sun.

68-летний Раджиндер Калия утверждал, что после аварии не мог ходить, однако потом якобы случилось чудо, и он вновь встал на ноги. В 1986 году Калия открыл собственный храм в Великобритании и стал выдавать себя за бога. Чтобы продемонстрировать свои сверхъестественные способности, он показывал верующим фокусы: выжимал кровь из лимонов и поджигал воду.

Спустя десятилетия бывшие прихожане подали на Калию в суд. Они обвиняют его в обмане и сексуальном насилии и требуют компенсацию в размере восьми миллионов фунтов стерлингов (867,8 миллиона рублей). Одна женщина заявила, что в течение 22 лет Калия изнасиловал ее 1320 раз. При этом он утверждал, что индуистское божество Кришна так же наслаждалось сексом.

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По словам другой прихожанки, Калия начал домогаться ее, когда ей было 13 лет. В 21 год он лишил женщину девственности в отеле. Тогда она обратилась в полицию, но ей стали угрожать. Еще одна предполагаемая жертва рассказала, что сталкивалась с домогательствами Калии с четырех лет. Кроме того, ученики обвинили бывшего гуру в вымогательстве.

Калия отрицает все обвинения.

Ранее сообщалось, что в Таиланде буддийский монах заставил мужа и жену заниматься групповым сексом с ним и другими священнослужителями. Он утверждал, что это необходимо для достижения высшего уровня познания и освобождения от всех страданий.

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      Юлия Юткина
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