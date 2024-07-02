Выдававшего себя за бога индуистского священника обвинили в изнасилованиях прихожанок

В Британии священника, который выдавал себя за бога, обвинили в изнасилованиях

В британском городе Ковентри прихожанки обвинили индуистского священника в изнасилованиях. Об этом пишет The Sun.

68-летний Раджиндер Калия утверждал, что после аварии не мог ходить, однако потом якобы случилось чудо, и он вновь встал на ноги. В 1986 году Калия открыл собственный храм в Великобритании и стал выдавать себя за бога. Чтобы продемонстрировать свои сверхъестественные способности, он показывал верующим фокусы: выжимал кровь из лимонов и поджигал воду.

Спустя десятилетия бывшие прихожане подали на Калию в суд. Они обвиняют его в обмане и сексуальном насилии и требуют компенсацию в размере восьми миллионов фунтов стерлингов (867,8 миллиона рублей). Одна женщина заявила, что в течение 22 лет Калия изнасиловал ее 1320 раз. При этом он утверждал, что индуистское божество Кришна так же наслаждалось сексом.

По словам другой прихожанки, Калия начал домогаться ее, когда ей было 13 лет. В 21 год он лишил женщину девственности в отеле. Тогда она обратилась в полицию, но ей стали угрожать. Еще одна предполагаемая жертва рассказала, что сталкивалась с домогательствами Калии с четырех лет. Кроме того, ученики обвинили бывшего гуру в вымогательстве.

Калия отрицает все обвинения.

Ранее сообщалось, что в Таиланде буддийский монах заставил мужа и жену заниматься групповым сексом с ним и другими священнослужителями. Он утверждал, что это необходимо для достижения высшего уровня познания и освобождения от всех страданий.