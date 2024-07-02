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21:01, 2 июля 2024Забота о себе

Женатый мужчина пожаловался на требующую определиться любовницу и получил жесткий совет

Фото: Erik Lucatero / Unsplash

Секс-коуч Лора Коллинз дала совет женатому мужчине, разрывающемуся между женой и требующей определиться любовницей. Ее рекомендации приводит издание Metro.

Мужчина заявил, что он уже 14 лет женат на «прекрасной женщине», воспитывает с ней двоих детей и ведет успешный малый бизнес. «У меня есть секрет — потрясающая любовница на 20 лет моложе меня, которая делает мою якобы идеальную жизнь еще более совершенной. Она играет в гольф в том же клубе, что и я, и ни для кого в компании не секрет, что мы друг с другом», — рассказал он.

По словам мужчины, жена не знает о любовнице и не интересуется гольфом, а «приличного» секса у них не было давно. «У меня потрясающая сексуальная жизнь с моей девушкой, которая делает то, о чем с женой я даже не мечтаю. Любовница очень терпелива, поскольку понимает мою ситуацию, но в последнее время спрашивает, когда я собираюсь уйти от жены. Вот в чем проблема: я не знаю, действительно ли хочу уходить от супруги», — поделился своими мыслями он.

В ответ Коллинз отметила, что острые ощущения от отношений с любовницей могут улетучиться, если пара будет вместе 24 часа в сутки, семь дней в неделю. «Если у вас с женой скучная сексуальная жизнь, это зависит не только от нее, но и от вас. Вы вместе уже долгое время, и вполне естественно, что все немного приелось. Однако почему-то я не вижу, чтобы вы отказывались от своей комфортной семейной жизни и теряли уважение друзей и семьи только потому, что занятия любовью с новой девушкой так хороши», — отметила она.

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Специалистка пожалела любовницу мужчины — она уверена, что женщина могла бы потратить свои молодые годы на кого-то с серьезными планами.

Если глубоко внутри вы чувствуете вину за двойную жизнь, возможно, вам следует усадить жену перед собой и, искренне извиняясь, объяснить, что происходит и почему. Если она не выгонит вас, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы улучшить свою сексуальную жизнь дома; посещение специалиста-терапевта может помочь

Лора Коллинз секс-коуч

Если мужчине недостает смелости признаться жене, продолжила она, ему все равно стоит отпустить любовницу и вложить свою энергию в семью и детей.

Ранее Коллинз дала совет замужней женщине, которая ушла от супруга и удивилась тому, что ее не принял любовник. Специалистка отметила, что женщина ведет себя как беспомощная жертва, хотя на самом деле является главной героиней этой ситуации.

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      Александра Лисица
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