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11:50, 2 июля 2024Россия

Жильцов пострадавшего многоквартирного дома в Стерлитамаке эвакуировали

Спасатели эвакуировали около 80 жильцов многоквартирного дома в Стерлитамаке

Кадр: Telegram-канал «БашДТП | Bash.dtp.official»

Пожарные и спасатели эвакуировали около 80 жильцов многоквартирного дома в Стерлитамаке, пострадавшего после взрыва газа. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Башкирии.

Ранее 2 июля сообщалось, что в Стерлитамаке в жилом доме произошел взрыв газа. Взрывной волной выбило дверь подъезда, которую отбросило прямо на коляску с младенцем, стоявшую рядом.

Как уточнила администрация города в своем Telegram-канале, врачи не смогли спасти одного человека, еще семеро пострадали. На месте происшествия создан оперативный штаб, его возглавляет его глава администрации города Рустем Газизов.

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      Игорь Дмитров
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