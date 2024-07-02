Жильцов пострадавшего многоквартирного дома в Стерлитамаке эвакуировали

Спасатели эвакуировали около 80 жильцов многоквартирного дома в Стерлитамаке

Пожарные и спасатели эвакуировали около 80 жильцов многоквартирного дома в Стерлитамаке, пострадавшего после взрыва газа. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Башкирии.

Ранее 2 июля сообщалось, что в Стерлитамаке в жилом доме произошел взрыв газа. Взрывной волной выбило дверь подъезда, которую отбросило прямо на коляску с младенцем, стоявшую рядом.

Как уточнила администрация города в своем Telegram-канале, врачи не смогли спасти одного человека, еще семеро пострадали. На месте происшествия создан оперативный штаб, его возглавляет его глава администрации города Рустем Газизов.