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16:04, 2 июля 2024Экономика

Жителям российского города включили отопление в жару

Жителям российского города включили отопление в 35 градусов тепла

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Жители Воронежа пожаловались, что им включили отопление при температуре воздуха около 35 градусов, сообщает «Подъем».

О горячих батареях при жаре на улице в домовых чатах пишут жильцы дома 51а по бульвару Победы. «МЧС предупреждает о жаре, а в доме дали отопление! Такое возможно только у нас», — сообщил один из них.

В управляющей компании (УК) «Жилстройсервис» объяснили: ситуация сложилась из-за работ по опрессовке отопления, которые совпали с высокой температурой на улице. «Идет опрессовка отопления, так получилось. Это подготавливает систему к следующему отопительному сезону. Сегодня к вечеру работы закончат. У жителей объявления висят. Это такое стечение обстоятельств, никто отопление не включал в жару», — заявили там.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла авария во время гидравлических испытаний. В результате возле дома, расположенного на Индустриальном проспекте, 28, из-под земли забил фонтан высотой с 12-этажный дом. Температура хлынувшей воды при этом достигала 40 градусов.

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      Мария Черкасова
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