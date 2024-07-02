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14:16, 2 июля 2024Силовые структуры

Журналиста «Радио Свобода» Медведева заподозрили в распространении фейков

Начата проверка на фейки про ВС РФ по видео журналиста «Радио Свобода» Медведева

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку в отношении журналиста «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также признано нежелательной организацией) Сергея Медведева из-за подозрений в распространении фейков о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Основанием для проверки стало видео на YouTube, опубликованное на аккаунте радиостанции. В нем могут быть признаки преступления, подпадающего под действие статьи 207.3 («Публичное распространение ложной информации о действиях ВС») УК РФ. Медведеву грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время он находится за пределами России. Журналист также преподает в университете Праги.

1 июля Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к 14 годам лишения свободы украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за призывы нанести ядерный удар по России и распространение ложной информации о ВС страны.

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      Любовь Ширижик
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