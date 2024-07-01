В России заочно вынесли приговор украинскому журналисту Гордону

В Москве суд заочно приговорил к 14 годам украинского журналиста Гордона

Прокурор предложил 14 лет для украинского журналиста на суде в Москве

Начало событий в новости Прокурор предложил 14 лет для украинского журналиста на суде в Москве

Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к 14 годам лишения свободы украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за призывы нанести ядерный удар по России и распространение ложной информации о Вооруженных силах страны. Об этом сообщает ТАСС.

Гордона заочно судили по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России»), 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 354 («Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны») УК РФ.

О наказании в 14 лет просил ранее прокурор, выступая в прениях сторон. На слушаниях была раскрыта причина привлечения Гордона к уголовной ответственности в России: он призывал к убийству президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

По версии следствия, в марте 2022 года украинский журналист опубликовал на своих каналах в YouTube видео с призывом к президенту США развязать войну с применением ядерного оружия против России. Также он распространял фейки о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях. Аналогичные утверждения журналист допускал в интервью с Вероникой Белоцерковской (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов).

Гордон в июле 2022 года был объявлен в международный розыск. Басманный суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.