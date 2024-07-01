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13:02, 1 июля 2024Силовые структуры

Раскрыта причина возбуждения в России дела в отношении украинского журналиста

Дело в отношении Гордона возбудили в РФ из-за призыва убить Путина и Лукашенко
Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон. Кадр: ВПИСКА / YouTube

Во 2-м Западном окружном военном суде началось заочное рассмотрение уголовного дела украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в распространении фейков о Российской армии и публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

На слушаниях была раскрыта причина привлечения Гордона к уголовной ответственности в России: он призывал к расправам над президентом России Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко.

По версии следствия, в марте 2022 года украинский журналист опубликовал на своих каналах в YouTube видео с призывом к президенту США развязать войну с применением ядерного оружия против России. Также он распространял фейки о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях. Аналогичные утверждения журналист допускал в интервью с Вероникой Белоцерковской (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов). Гордону заочно предъявлены обвинения по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России»), 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 354 («Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны») УК РФ.

Гордон в июле 2022 года был объявлен в международный розыск. Басманный суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.

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      Любовь Ширижик
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