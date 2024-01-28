МВД России объявило в розыск украинского журналиста Гордона

МВД России вновь объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона

Министерство внутренних дел России вновь объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

Как уточняется в сообщении, в розыск объявлен Дмитрий Гордон, появившийся на свет 21 октября 1967 года. Место его рождения — Киев. «Переобъявлен в розыск», — уточнило ведомство. Лицо повторно объявляется в розыск при возбуждении нового уголовного дела.

МВД России впервые объявило в розыск украинского журналиста в июле 2022 года. Причиной для этого стало уголовное дело по ряду статей, возбужденное Следственным комитетом России (СКР) в отношении журналиста. В ведомстве сочли, что он публично распространял под видом достоверных сообщений фейки о действиях российской армии, а также публиковал призывы к развязыванию агрессивной войны, направленные на возбуждение ненависти, либо вражды по признакам национальности.