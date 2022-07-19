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Украинского журналиста Гордона объявили в розыск в России

МВД объявило в розыск украинского журналиста Гордона по статье о дискредитации ВС РФ

Фото: @gordondmytro

МВД России объявило в розыск украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона (внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности). Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

Гордона разыскивают по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ).

Гордона объявили в розыск из-за ранее возбужденного уголовного дела

Причиной для объявления Гордона в розыск стало уголовное дело по ряду статей, возбужденное ранее Следственным комитетом России (СКР) в отношении журналиста. В ведомстве сочли, что он публично распространял под видом достоверных сообщений фейки о действиях российской армии, а также публиковал призывы к развязыванию агрессивной войны, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности.

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«МВД России объявило меня в розыск. Соли еще на хвост пусть насыпят», — отреагировал журналист в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на новость о том, что его объявили в розыск

Генпрокуратура России пообещала проверить книги журналиста

В конце апреля депутат Госдумы Ольга Занко попросила Генпрокуратуру проверить книги Гордона. Она заявила, что к ней обратились граждане, которые были возмущены тем, что в России продают произведения журналиста, публикующего ложные сведения о действиях российской армии.

Спустя месяц прокуратура подтвердила Занко, что проверит книги Гордона на соответствие российскому законодательству.

В ответ на это Гордон поблагодарил «руководство России». Он заявил, что счастлив попасть в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности, и быть фигурантом уголовного дела в России.

Книги [Гордона] могут быть признаны экстремистскими судом. А это значит, что все магазины должны будут изъять книги из продажи

Ольга Занкодепутат Госдумы

Гордона внесли в список террористов и экстремистов

В начале апреля Росфинмониторинг внес журналиста в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности. Запись об этом появилась на сайте ведомства.

Гордон Дмитрий Ильич, 21.10.1967 года рождения, город Киев Украинской ССР

Росфинмониторинг

Помимо Гордона, в перечень тогда добавили украинского журналиста Фахрудина Шарафмала. Перед этим СКР возбудил против него дело из-за призывов к совершению массовых убийств граждан РФ, в том числе детей.

Против Гордона возбудили уголовное по трем статьям

В марте Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Гордона по трем статьям. Уточнялось, что журналист в эфире украинского телеканала призывал к вооруженному нападению на Россию, развязыванию агрессивной войны с применением ядерного оружия, а также уничтожению граждан страны по национальному и языковому признаку. СК также настаивает на том, что Гордон распространял заведомо ложную информацию об обстрелах и бомбардировках, размещая ее в своем канале на YouTube.

В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 354, пунктом "б" части 2 статьи 282, пунктом "а" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации)

Следственный комитет России

В СКР тогда уточнили, что проведут все необходимые следственные действия и экспертизы в отношении заявлений Гордона, а также примут меры по объявлению его в розыск.

54-летний Гордон — популярный украинский журналист, наиболее известна его серия интервью «В гостях у Дмитрия Гордона», передача выходила на разных украинских телеканалах с 1996 года, доступна она и на YouTube.

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Олег Давыдов
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