Прокурор предложил 14 лет украинскому журналисту на суде в Москве

Прокурор запросил 14 лет украинскому журналисту Гордону на заочном суде в Москве

Начало событий в новости Раскрыта причина возбуждения в России дела в отношении украинского журналиста

Во 2-м Западном окружном военном суде в Москве прокурор запросил 14 лет лишения свободы украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ходе заочного процесса по его уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимому вменяются статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России»), 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 354 («Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны») УК РФ.

На слушаниях была раскрыта причина привлечения Гордона к уголовной ответственности в России: он призывал к убийству президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

По версии следствия, в марте 2022 года украинский журналист опубликовал на своих каналах в YouTube видео с призывом к президенту США развязать войну с применением ядерного оружия против России. Также он распространял фейки о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях. Аналогичные утверждения журналист допускал в интервью с Вероникой Белоцерковской (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов).

Гордон в июле 2022 года был объявлен в международный розыск. Басманный суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.