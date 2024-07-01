Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:16, 1 июля 2024Силовые структуры

Прокурор предложил 14 лет украинскому журналисту на суде в Москве

Прокурор запросил 14 лет украинскому журналисту Гордону на заочном суде в Москве
Начало событий в новости Раскрыта причина возбуждения в России дела в отношении украинского журналиста
Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон. Кадр: Дмитрий Гордон / YouTube

Во 2-м Западном окружном военном суде в Москве прокурор запросил 14 лет лишения свободы украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ходе заочного процесса по его уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимому вменяются статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России»), 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 354 («Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны») УК РФ.

На слушаниях была раскрыта причина привлечения Гордона к уголовной ответственности в России: он призывал к убийству президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

По версии следствия, в марте 2022 года украинский журналист опубликовал на своих каналах в YouTube видео с призывом к президенту США развязать войну с применением ядерного оружия против России. Также он распространял фейки о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях. Аналогичные утверждения журналист допускал в интервью с Вероникой Белоцерковской (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов).

Гордон в июле 2022 года был объявлен в международный розыск. Басманный суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Это причины для беспокойства». В Кремле прокомментировали скопление войск Украины у белорусской границы

      Раскрыто принесение в жертву мальчиков у древних майя

      Мигрант сбил вышедшую на тротуар из трамвая 16-летнюю российскую школьницу

      В России решили увеличить сборы с авиакомпаний

      Врач назвала оптимальное количество воды в день

      В Одессе 17-летняя девушка застрелила бойца ВСУ из автомата. Она хотела посмотреть оружие

      На Украине раскрыли объем внешней помощи с начала года

      В России нашли обломок пролетевшего над Оренбуржьем метеорита

      В Москве рассказали о работе спортивных клубов в школах и колледжах

      Подсчитана необходимая для одобрения ипотеки зарплата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше