Украинского журналиста Гордона отдали под российский суд

Генпрокуратура РФ направила в суд дело украинского журналиста Гордона о фейках

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан В РФ иноагентом) и направила материалы в суд для рассмотрения по существу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Гордона заочно будут судить по статьям 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России»), 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 354 УК РФ («Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны»).

Заочный процесс над ним пройдет во Втором Западном окружном военном суде.

По версии следствия, в марте 2022 года Гордон опубликовал на своих каналах в YouTube видео с призывом к президенту США развязать войну с применением ядерного оружия против России. Также он распространял фейки о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениями. Аналогичные утверждения журналист допускал в интервью с Вероникой Белоцерковской (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов).

Гордон в июле 2022 года был объявлен в международный розыск. Басманный суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.