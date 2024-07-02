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20:14, 2 июля 2024Из жизни

Знаменитую «плачущую кровью» статую Девы Марии признали фальшивкой

Ватикан признал якобы плачущую кровью статую Марии из Тревиньяно фальшивкой

Кадр: Quo Vadis / YouTube

Ватикан признал фальшивкой статую Марии из Тревиньяно, к которой стекались тысячи паломников. Об этом пишет QDL.

В 2016 году Жизелла Кардия из коммуны Тревиньяно-Романо, регион Лацио, заявила, что видела Деву Марию на озере Браччано. Женщина объявила себя мистиком и сообщила, что через статую богоматери на берегу озера она якобы получала некие откровения и обрела возможность творить чудеса.

В частности, как пишет Daily Mail, Кардия утверждала, что смогла накормить 15 человек «бесконечными порциями» пиццы и других блюд. При этом статуя время от времени «плакала кровью», якобы передавала сообщения через Кардию и даже предсказала пандемию COVID-19. Тревиньяно-Романо превратилось в место паломничества, а Кардия стала знаменитой и зарабатывала «десятки тысяч евро» на пожертвованиях.

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Однако скептически настроенные жители коммуны с самого начала не верили новоявленной святой. Еще в 2020 году исследования показали, что статуя «плачет» кровью самой Кардии. В 2023-м жители наняли частного детектива, который собрал образцы «слез» статуи, доказал, что они являются свиной кровью, и обратился в полицию.

Ватикан начал расследование дела в марте, а в конце июня объявил, что статуя является не чудом, а фальшивкой. «Очевидно, что ничего сверхъестественного в ней нет», — сказано в первом предложении официального заключения.

Более того, как пишет итальянская газета Libero, ранее женщина жила на Сицилии под именем Мария Джузеппа Скарпулла и была замешана в махинациях на крупные суммы со строительным бизнесом.

Ранее епархия архиепископа мексиканского города Морелия, штат Мичоакан, начала расследование после сообщений о статуе Девы Марии, которая якобы заплакала кровью. Владельцы статуи объявили о необычном явлении в начале июня.

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      Никита Савин
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