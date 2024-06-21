Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:11, 21 июня 2024Из жизни

Начато расследование из-за плачущей кровью статуи Девы Марии

В Мексике статуя Девы Марии заплакала кровью

Фото: @Canal 13 Michoacan

Епархия архиепископа мексиканского города Морелия, штат Мичоакан, начала расследование после сообщений о статуе Девы Марии, которая якобы заплакала кровью. Об этом сообщает издание Irish Mirror.

Владельцы статуи объявили о необычном явлении в начале июня. На ее фотографиях, показанных местным телеканалом, на щеках Девы Марии действительно можно разглядеть следы, которые могли оставить слезы. Паломники, желающие увидеть плачущую статую своими глазами, называют произошедшее чудом.

Материалы по теме:
Все от лукавого Знаменитый экзорцист 30 лет изгонял бесов и помог тысячам людей. Ему не верят до сих пор
Все от лукавогоЗнаменитый экзорцист 30 лет изгонял бесов и помог тысячам людей. Ему не верят до сих пор
2 мая 2020
Вера крепчала. Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
Вера крепчала. Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
30 мая 2021
Крысиное царство В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Крысиное царствоВ этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
30 октября 2019

Представители католической церкви призвали жителей Морелии не торопиться с выводами. «Нужно подчеркнуть, что в таком деликатном вопросе как предполагаемое чудо необходима осторожность», — говорится в обращении епархии архиепископа.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Эль-Чаналь верующие заметили слезы, стекающие по лицу статуи Девы Марии в католическом храме. Местные жители считали, что статуя заплакала из-за всплеска насильственных преступлений в мексиканском штате Колима, где располагается город.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине удары по всем приграничным регионам России. Как это повлияет на ход конфликта?

      В Кремле назвали детали прибытия Путина из Вьетнама

      В России заявили о необходимом подорожании зерна

      Россияне рассказали о домашних заготовках на зиму

      В России предложили разрешить регионам самостоятельно вводить туристический сбор

      Песков высказался о реакции Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам

      Россиянкам раскрыли идеальный гардероб для отпуска

      Начато расследование из-за плачущей кровью статуи Девы Марии

      В России начались сложности с выводом юаней с Мосбиржи

      Играющий в США российский хоккеист сравнил цены в Америке и на родине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше