Начато расследование из-за плачущей кровью статуи Девы Марии

В Мексике статуя Девы Марии заплакала кровью

Епархия архиепископа мексиканского города Морелия, штат Мичоакан, начала расследование после сообщений о статуе Девы Марии, которая якобы заплакала кровью. Об этом сообщает издание Irish Mirror.

Владельцы статуи объявили о необычном явлении в начале июня. На ее фотографиях, показанных местным телеканалом, на щеках Девы Марии действительно можно разглядеть следы, которые могли оставить слезы. Паломники, желающие увидеть плачущую статую своими глазами, называют произошедшее чудом.

Представители католической церкви призвали жителей Морелии не торопиться с выводами. «Нужно подчеркнуть, что в таком деликатном вопросе как предполагаемое чудо необходима осторожность», — говорится в обращении епархии архиепископа.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Эль-Чаналь верующие заметили слезы, стекающие по лицу статуи Девы Марии в католическом храме. Местные жители считали, что статуя заплакала из-за всплеска насильственных преступлений в мексиканском штате Колима, где располагается город.