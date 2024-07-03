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10:39, 3 июля 2024Ценности

79-летнего Эрика Клэптона сняли топлес на пляже

Фото: Fred Thornhill / Reuters

Британского рок-музыканта Эрика Клэптона сняли топлес во время семейного отдыха во Франции. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 79-летнюю звезду на пляже на острове Корсика в компании жены и дочерей. На кадрах артист предстал в синих шортах выше колена и обнаженным по пояс. Образ знаменитости дополняли аксессуары, в том числе солнцезащитные очки и серебристая цепочка с массивным крестом.

Читатели издания оценили внешний вид музыканта в комментариях под публикацией. «Выглядит очень хорошо. Живая легенда!», «Он в хорошей форме для своего возраста. Молодец, Эрик!», «Выглядит великолепно для мужчины, которому почти 80», «Его тело выглядит настолько хорошо, насколько это вообще возможно в данном возрасте», — восхитились юзеры.

В июне 98-летний американский актер Дик Ван Дайк и 91-летняя певица Кэрол Бернетт посетили звездную церемонию в Голливуде и восхитили фанатов моложавой внешностью.

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      Карина Черных
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