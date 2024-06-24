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10:21, 24 июня 2024Ценности

Внешность 98-летнего актера и 91-летней певицы на звездной церемонии восхитила фанатов

Дик Ван Дайк и певица Кэрол Бернетт

Дик Ван Дайк и певица Кэрол Бернетт. Фото: Mike Blake / Reuters

Американский актер Дик Ван Дайк и певица Кэрол Бернетт посетили звездную церемонию в Голливуде и восхитили фанатов моложавой внешностью. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

98-летний артист вышел в свет в классическом костюме, состоящем из брюк со стрелками и пиджака песочного оттенка. Помимо этого, Ван Дайк надел белую рубашку и солнцезащитные очки. Его 91-летняя спутница, в свою очередь, примерила черные штаны, водолазку и кардиган поверх нее.

Поклонники оценили внешний вид знаменитостей в комментариях под материалом. «Они хорошо выглядят для своих лет», «Он смотрится фантастически!», «Как же хорошо они выглядят!», «Кэрол выглядит потрясающе... от всей души поздравляем ее! Никогда не будет другой такой комедийной актрисы, как она», — высказались они.

Ранее в июне 74-летний капитан яхты раскрыл секрет моложавой внешности. По словам Ли Росбах из США, оставаться в форме ему помогают регулярные занятия спортом. Мужчина отметил, что работе над различными частями тела посвящает время почти каждый день.

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