Российские военные уничтожили еще один танк Abrams

Артиллеристы ВС России уничтожили еще один танк Abrams на авдеевском направлении

Российские военные уничтожили еще один танк Abrams на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в министерстве, артиллеристы группировки войск «Центр» применили высокоточный корректируемый снаряд «Краснополь». Выстрел был выполнен из самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции.

«Уничтожили очередной танк М1 Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)», — говорится в сообщении.

Ранее артиллерист Вооруженных сил (ВС) России из Башкирии с позывным Агай заявил об уничтожении Abrams бойцами дивизиона самоходных гаубиц на донецком направлении. Его подразделение получило координаты цели в ходе задания по огневой поддержке пехоты.