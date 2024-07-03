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06:47, 3 июля 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили еще один танк Abrams

Артиллеристы ВС России уничтожили еще один танк Abrams на авдеевском направлении
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили еще один танк Abrams на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в министерстве, артиллеристы группировки войск «Центр» применили высокоточный корректируемый снаряд «Краснополь». Выстрел был выполнен из самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции.

«Уничтожили очередной танк М1 Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)», — говорится в сообщении.

Ранее артиллерист Вооруженных сил (ВС) России из Башкирии с позывным Агай заявил об уничтожении Abrams бойцами дивизиона самоходных гаубиц на донецком направлении. Его подразделение получило координаты цели в ходе задания по огневой поддержке пехоты.

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      Марина Совина
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