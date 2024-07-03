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10:05, 3 июля 2024Ценности

Анастасия Решетова подаст в суд из-за клеветы

Адвокат Жорин: Решетова подаст в суд на блогера Степанову из-за клеветы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская модель Анастасия Решетова решила обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по факту клеветы в свой адрес. Об этом «Ленте.ру» рассказал ее адвокат Сергей Жорин.

Знаменитость подаст в суд на блогершу и психолога Веронику Степанову. Решетова заявила, что последняя оклеветала ее, намеренно распространяя в личном Telegram-канале заведомо ложную информацию. По мнению манекенщицы, таким образом Степанова увеличивала охват своей аудитории в сети.

Опубликованные Степановой сведения характеризуют меня в глазах общества как безнравственного и аморального человека, которым я не являюсь, а также формируют у читателей публикации негативное мнение о моей личности. Таким образом, указанные сведения порочат мою честь и достоинство

Анастасия Решетова в своем заявлении

Защитник Решетовой согласился с высказыванием своей клиентки. «Анастасия Решетова подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов, не имеющих никакого отношения к действительности», — заключил он.

Скандал Решетовой и Степановой разгорелся на фоне развода Алсу с мужем Яном Абрамовым, о котором стало известно 27 июня.

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      Карина Черных
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