Певица Анна Семенович похудела на шесть килограммов с помощью аналога «Оземпика»

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала о результатах похудения с помощью аналога «Оземпика». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя исполнительница сняла на видео, как примеряет концертный наряд перед гастролями. Она предстала перед камерой в серебристых джоггерах и асимметричном черном топе с удлиненным нижним краем. «Гляньте, как я постройнела! Это просто что-то! Я убрала в одежде размера два», — заявила певица.

Также звезда отметила, что похудела на шесть килограммов, продолжая лечение препаратом «Семавик», который является аналогом «Оземпика» (он же семаглутид — препарат, изначально разработанный для лечения сахарного диабета, но в последнее время активно применяемый для быстрого сброса веса — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, артистка добавила, что отказалась от употребления жареной и жирной пищи и белого хлеба.

В апреле Анна Семенович рассказала о приеме препарата «Оземпик». Также она заявила, что ей сложнее худеть из-за гипотиреоза (заболевание щитовидной железы, которое в том числе сопровождается увеличением массы тела — прим. «Ленты.ру»).