Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:23, 3 июля 2024Ценности

Анна Семенович рассказала о результатах похудения с помощью аналога «Оземпика»

Певица Анна Семенович похудела на шесть килограммов с помощью аналога «Оземпика»

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала о результатах похудения с помощью аналога «Оземпика». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя исполнительница сняла на видео, как примеряет концертный наряд перед гастролями. Она предстала перед камерой в серебристых джоггерах и асимметричном черном топе с удлиненным нижним краем. «Гляньте, как я постройнела! Это просто что-то! Я убрала в одежде размера два», — заявила певица.

Также звезда отметила, что похудела на шесть килограммов, продолжая лечение препаратом «Семавик», который является аналогом «Оземпика» (он же семаглутид — препарат, изначально разработанный для лечения сахарного диабета, но в последнее время активно применяемый для быстрого сброса веса — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, артистка добавила, что отказалась от употребления жареной и жирной пищи и белого хлеба.

В апреле Анна Семенович рассказала о приеме препарата «Оземпик». Также она заявила, что ей сложнее худеть из-за гипотиреоза (заболевание щитовидной железы, которое в том числе сопровождается увеличением массы тела — прим. «Ленты.ру»).

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Китай ответил на идею Финляндии закончить конфликт на Украине одним звонком. Готов ли Пекин пойти на это?

      Фанаты вновь заподозрили бывшую возлюбленную Тимати в анорексии из-за нового видео

      Гроб с российским ветераном пришлось переправлять на лодке из-за отсутствия моста

      Россиянка пошла в лес и неожиданно нашла там «шерстяной фаллос»

      Словакия отказалась отправлять солдат на Украину

      Кабмин Литвы признал допустимость использования кассетных боеприпасов

      Эрдоган пригласил Путина в Турцию

      Сотрудница российской ФНС пойдет под суд за попытку получить пять миллионов рублей взятки

      Россиянин оставил негативные комментарии под постами про СВО и попал под суд

      В России назвали причины приостановки участия в ПА ОБСЕ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше