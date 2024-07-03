Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в крошечном бикини для журнала

Топ-модель Эльза Хоск снялась в крошечном бикини для журнала Harper's Bazaar

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном виде для турецкой версии журнала Harper's Bazaar. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 35-летняя манекенщица предстала перед камерой в атласном бикини зеленого цвета, состоявшем из бюстгальтера и крошечных плавок с тонкими завязками. При этом для своего образа она надела белые высокие носки, оформленные красными и синими полосами, а также голубые замшевые кроссовки.

Кроме того, бывший «ангел» Victoria's Secret поделилась снимками, где она запечатлена в джинсах с высокой посадкой и темно-розовом бюстгальтере от раздельного купальника. Также во время съемки знаменитость примерила песочную кофту и зеленые трусы люксового бренда Miu Miu.

В июне сообщалось, что Эльза Хоск приняла участие в рекламной кампании бренда пляжной одежды Heavy Manners. Тогда топ-модель снялась в розовом бикини с цветочным принтом и оранжевой окантовкой.