Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВМС Украины

МО РФ заявило об уничтожении силами Черноморского флота трех катеров ВМС Украины

Силами Черноморского флота за сутки удалось уничтожить три безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом заявили журналистам в ходе брифинга Минобороны России (МО РФ) в среду, 3 июля.

В ведомстве разъяснили, что средствами противовоздушной обороны были сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 39 беспилотников.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 450 военных и два танка в зоне ответственности Южной группировки войск, отметили в Минобороны.

До этого российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения двух безэкипажных украинских катеров в районе Новороссийска.

В Минобороны уточнили, что надводные беспилотники поражены средствами Новороссийской военно-морской базы.