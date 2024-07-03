Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВМС Украины

Силами Черноморского флота за сутки удалось уничтожить три безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом заявили журналистам в ходе брифинга Минобороны России (МО РФ) в среду, 3 июля.
В ведомстве разъяснили, что средствами противовоздушной обороны были сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 39 беспилотников.
Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 450 военных и два танка в зоне ответственности Южной группировки войск, отметили в Минобороны.
До этого российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения двух безэкипажных украинских катеров в районе Новороссийска.
В Минобороны уточнили, что надводные беспилотники поражены средствами Новороссийской военно-морской базы.