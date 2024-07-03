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13:24, 3 июля 2024Россия

Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВМС Украины

МО РФ заявило об уничтожении силами Черноморского флота трех катеров ВМС Украины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Силами Черноморского флота за сутки удалось уничтожить три безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом заявили журналистам в ходе брифинга Минобороны России (МО РФ) в среду, 3 июля.

В ведомстве разъяснили, что средствами противовоздушной обороны были сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 39 беспилотников.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 450 военных и два танка в зоне ответственности Южной группировки войск, отметили в Минобороны.

До этого российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения двух безэкипажных украинских катеров в районе Новороссийска.

В Минобороны уточнили, что надводные беспилотники поражены средствами Новороссийской военно-морской базы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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