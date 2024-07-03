Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов ВСУ в районе Новороссийска

Минобороны показало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у Новороссийска

Минобороны России показало кадры уничтожения двух безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новороссийска. Видео ведомство предоставило журналистам.

На записи, сделанной в ночное время в акватории Черного моря, видно многочисленные выстрелы российских военных по морским дронам и их взрыв. В Минобороны уточнили, что надводные беспилотники поражены средствами Новороссийской военно-морской базы.

О том, что в ночь на 3 июля ВСУ при помощи безэкипажных катеров предприняли попытку атаки на Новороссийск, сообщил мэр города. Позже эти данные подтвердили в российском оборонном ведомстве. Информация о пострадавших не поступала, однако в незначительные повреждения зафиксировали в одной квартире и двух коммерческих помещениях.

Кроме того, минувшей ночью ВСУ выпустили по трем регионам России десять беспилотных летательных аппаратов. Пять из них средства противовоздушной обороны перехватили в Белгородской области, четыре — в Брянской, один — в Подмосковье.