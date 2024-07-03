Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:55, 3 июля 2024Россия

Раскрыты последствия попытки атаки морских дронов на Новороссийск

Мэр Кравченко: из-за попытки атаки ВСУ в Новороссийске повреждена квартира

Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко

После попытки атаки морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск зафиксирован ряд повреждений. Последствия раскрыл глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

«На данный момент установлены незначительные повреждения в одной квартире и двух коммерческих помещениях. Пострадавших нет», — отчитался мэр.

Он попросил жителей сообщать по номеру 112 о случаях обнаружения тех или иных повреждений, возникших в результате попытки украинской атаки. По словам Кравченко, осмотр специалистами Цемесской бухты завершен, все введенные для жителей ограничения сняты.

Новороссийск пытались атаковать беспилотные катера в ночь на среду, 3 июля. В городе звучало предупреждение об угрозе атаки, сработала сирена. В Новороссийске временно перекрывали входы на набережные и пляжи, чтобы обследовать акваторию бухты. Как уточняли в Минобороны, в сторону Новороссийска направлялись два морских дрона — их поразили огневыми средствами в акватории Черного моря.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Финляндии назвал способ закончить конфликт на Украине одним звонком. Как это связано с Китаем?

      Хиллари Клинтон согласилась на сговор против Дональда Трампа

      В России резко вырос интерес к одному типу ремонта

      Поставки российской нефти в Индию установили исторический рекорд

      Экс-главы ЕКА и НАСА призвали поднять орбиту МКС до 800 километров

      Мужчина поймал самую большую мелкую рыбу и установил новый рекорд

      В Москве крановщик застрял в раскаленной на солнце кабине на высоте 32 этажа

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Бывшего чиновника Минфина российского региона посадили пожизненно

      ФСБ нашла взрывчатку в доме одного из напавших на церкви в Дагестане террористов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше