Раскрыты последствия попытки атаки морских дронов на Новороссийск

Мэр Кравченко: из-за попытки атаки ВСУ в Новороссийске повреждена квартира

После попытки атаки морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск зафиксирован ряд повреждений. Последствия раскрыл глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

«На данный момент установлены незначительные повреждения в одной квартире и двух коммерческих помещениях. Пострадавших нет», — отчитался мэр.

Он попросил жителей сообщать по номеру 112 о случаях обнаружения тех или иных повреждений, возникших в результате попытки украинской атаки. По словам Кравченко, осмотр специалистами Цемесской бухты завершен, все введенные для жителей ограничения сняты.

Новороссийск пытались атаковать беспилотные катера в ночь на среду, 3 июля. В городе звучало предупреждение об угрозе атаки, сработала сирена. В Новороссийске временно перекрывали входы на набережные и пляжи, чтобы обследовать акваторию бухты. Как уточняли в Минобороны, в сторону Новороссийска направлялись два морских дрона — их поразили огневыми средствами в акватории Черного моря.