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09:46, 3 июля 2024Россия

В Новороссийске раскрыли итоги осмотра прибрежной полосы после атаки морских дронов ВСУ

В Новороссийске не выявили угроз после отражения атаки морских дронов ВСУ

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

В Новороссийске завершили осмотр Цемесской бухты и прибрежной полосы после отражения атаки морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Итоги обследования территории раскрыл мэр города Андрей Кравченко в Telegram.

По его словам, жизни и здоровью людей ничто не угрожает, а все введенные для местных жителей ограничения сняты. Мэр добавил, что выявлены повреждения в одной квартире и двух коммерческих помещениях. Пострадавших нет. Власти продолжают подомовой обход.

Ранее Кравченко сообщил, что в ночь на 3 июля Новороссийск попытались атаковать беспилотные катера ВСУ. В городе звучала сирена, предупреждающая об угрозе. Позже в Минобороны России уточнили, что военные поразили и уничтожили в акватории Черного моря два украинских морских дрона.

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Помимо этого, ночью средства противовоздушной обороны сбили над тремя регионами России десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Пять дронов перехватили над Белгородской областью, четыре — над Брянской, один — над Московской областью.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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