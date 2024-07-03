Демократы захотели встретиться с Байденом из-за дебатов

Politico: губернаторы от Демпартии намерены встретиться с Байденом из-за дебатов

Губернаторы от Демократической партии США провели звонок для обсуждения здоровья действующего американского лидера Джо Байдена и намерены встретиться с ним из-за результатов прошедших президентских дебатов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Люди хотят знать — какой план, Джо? Какой план не только для тебя, но и для всех нас? Сможет ли твоя кампания поддерживать темп? Многие губернаторы хотят знать, что дальше?», — сообщил источник на правах анонимности.

Другой источник сообщил, что губернаторы «сейчас ведут себя так же, как любая другая группа избранных должностных лиц Демократической партии — полнейшее разочарование, и никто не думает, что кампания [Байдена] ведет ее [Демпартию] правильным образом».

Авторы материала добавили, что встреча с Байденом «ориентирована на будущее», поскольку губернаторы хотят получить отзывы избирателей в своих штатах и ​​больше узнать о плане дальнейшей кампании.

Ранее стало известно, что в Палате представителей Конгресса СШША 25 членов Демократической партии готовятся обратиться к Байдену с призывом выйти из предвыборной гонки.