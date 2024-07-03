Демократы подготовили письмо Байдену с призывом уйти из предвыборной гонки

Reuters: 25 демократов готовятся обратиться к Байдену с призывом выйти из гонки

В Палате представителей Конгресса 25 членов Демократической партии готовятся обратиться к президенту США Джо Байдену с призывом выйти из предвыборной гонки, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«25 членов Палаты представителей от Демократической партии готовятся призвать Байдена отступить», — говорится в сообщении. Как указал другой источник, некоторые конгрессмены от Демократической партии рассматривают возможность направить Байдену письмо.

Дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа прошли в ночь на 28 июня по московскому времени.

Обозреватели западных изданий оценили дебаты как «катастрофу» для нынешнего главы государства. Вице-президент Камала Харрис призвала американцев сосредоточиться на проделанной для страны работе, а не на выступлениях политика.