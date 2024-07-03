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20:40, 3 июля 2024Моя страна

Десятки диких медведей заполонили российский пляж и попали на видео

На побережье Сахалина заметили 27 медведей, отдыхающих на пляже

Десятки диких медведей заполонили пляж в российском регионе. На видеозапись обратил внимание неофициальный Telegram-канал «Вести. Сахалин. Курилы».

На ролике можно увидеть, как почти три десятка косолапых расположились небольшими группами на отлогом берегу возле моря. Некоторые из животных отдыхали лежа на пляже, другие — искали пропитание. При этом большинство хищников, увидев пролетающую камеру, разбежались в разные стороны.

«Восточное побережье Сахалина. Пляжная зона для медведей. Мы насчитали 27 особей», — говорится в сообщении.

Ранее дикого медвежонка, играющего в догонялки с россиянином, заметили на границе Амурской области и Якутии. Молодой косолапый успел привыкнуть к людям, которые периодически его подкармливают, не боится их и даже «не прочь с ними побегать».

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      Варвара Кошечкина
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