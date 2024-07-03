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19:56, 3 июля 2024Силовые структуры

Двух бывших инспекторов ДПС заподозрили в получении восьми взяток

В Кемерово возбудили дело против двух экс-инспекторов ДПС, получивших 8 взяток

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Кемерово следователи возбудили уголовное дело в отношении двух бывших инспекторов ДПС, подозреваемых в получении восьми взяток на общую сумму 240 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Кемеровской области.

Дело заведено по статье 290 («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Всего в нем насчитывается восемь эпизодов.

По версии следствия, в период с марта по июнь 2023 года экс-сотрудники ГИБДД получили взятку на общую сумму 240 тысяч рублей через посредника. За эти деньги они пообещали не привлекать к ответственности восемь человек, находившихся за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, и не лишать их водительских прав.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении экс-инспекторам ДПС обвинений.

Ранее стала известна сумма взятки, вменяемая бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову.

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      Олеся Мицкевич
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