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17:18, 3 июля 2024Мир

Эрдоган пообещал Путину продолжить прилагать усилия для установления мира на Украине

Эрдоган заявил Путину, что Турция продолжит прилагать усилия для мира на Украине

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал российскому лидеру Владимиру Путину, что Анкара продолжит прилагать усилия для достижения мира на Украине. Об этом РИА Новости сообщили в канцелярии турецкого лидера.

«В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать прилагать усилия для установления мира в регионе и во всем мире и может создать основу для компромисса, чтобы положить конец продолжающейся войне между Россией и Украиной», — говорится в заявлении.

По мнению Эрдогана, положить конец конфликту можно сначала прекращением огня, а затем миром. В разговоре с Путиным он отметил, что справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен.

3 июля главы государств провели переговоры в Астане. Президент Турции пригласил российского лидера в республику с официальным визитом.

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      Семен Александров
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