Эрдоган пообещал Путину продолжить прилагать усилия для установления мира на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал российскому лидеру Владимиру Путину, что Анкара продолжит прилагать усилия для достижения мира на Украине. Об этом РИА Новости сообщили в канцелярии турецкого лидера.
«В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать прилагать усилия для установления мира в регионе и во всем мире и может создать основу для компромисса, чтобы положить конец продолжающейся войне между Россией и Украиной», — говорится в заявлении.
По мнению Эрдогана, положить конец конфликту можно сначала прекращением огня, а затем миром. В разговоре с Путиным он отметил, что справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен.
3 июля главы государств провели переговоры в Астане. Президент Турции пригласил российского лидера в республику с официальным визитом.