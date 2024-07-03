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15:51, 3 июля 2024Мир

Путин и Эрдоган начали переговоры

Путин и Эрдоган начали переговоры в Астане

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Астане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Беседа двух лидеров проходит в зале для переговоров в отеле "Ритц Карлтон"», — передает агентство.

Отмечается, что Эрдоган пригласил российского лидера с официальном визитом в скором времени. «В контексте теплых отношений между Москвой и Анкарой, я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в моей стране», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Украине во время своего предстоящего визита в Турцию.

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      Виктория Кондратьева
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