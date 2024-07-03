Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Эрдоган пригласил Путина с официальным визитом в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина с официальном визитом в скором времени. Об этом сообщает ТАСС.

«Я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в моей стране как можно скорее», — обратился к Путину турецкий лидер.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Украине во время своего будущего визита в Турцию. Он отметил, что встреча лидеров — это обоюдная инициатива, «требующая согласования по времени».