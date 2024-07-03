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11:03, 3 июля 2024Мир

В Кремле рассказали о разговоре Путина и Эрдогана по Украине

Песков: Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Украине во время визита в Турцию

Фото: Sputnik / Sergei Guneev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин обсудит со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Украине во время своего визита в Турцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Двусторонняя встреча лидеров будет достаточно продолжительной, как минимум час точно. И, конечно, они обсудят все вопросы, представляющие взаимный интерес (...) Без обсуждения Украины и Сирии президенты вряд ли обойдутся», — рассказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что встреча Путина и Эрдогана — это обоюдная инициатива, «требующая согласования по времени». Он добавил, что встреча с турецким лидером «пока планируется с делегациями». Но он не исключил проведения переговоров в формате «тет-а-тет».

Ранее Владимир Путин прибыл в Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Там президент России обсудит с Эрдоганом детали будущего визита в Турцию.

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      Дарья Устьянцева
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